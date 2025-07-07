Глава Башкирии остался на 18-м месте в рейтинге влияния региональных руководителей

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 18-е место в июньском рейтинге влияния руководителей российских регионов. Рейтинг составляется Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

На ту же строчку аналитики разместили главу Башкирии по итогам мая. По итогам апреля он был на 19-м месте, марта — на 21-м. Лучшим месяцем для господина Хабирова, по версии АПЭК, был февраль (тогда он занял 17 место), худшим — январь, по итогам которого эксперты поместили его на 24 строчку.

Авторы рейтинга оценивают способность региональных глав воздействовать на принятие решений администрацией президента РФ, кабмином, парламентом, а также партийной и деловой элитой. По итогам июня лидерами стали мэр Москвы Сергей Собянин, глав Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Идэль Гумеров