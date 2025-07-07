В Казани к приему тепла подготовлено 2092 дома или 38% от общего числа домов с центральным отоплением. Муниципальные власти должны оценить готовность более 16 тыс. потребителей тепла, включая 6 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани к отопительному сезону готовы 38% домов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани к отопительному сезону готовы 38% домов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди подготовленных объектов 49% составляют дома управляющих компаний, 9% — ТСЖ, 17% — ведомственный жилфонд. Лучшие показатели готовности в Советском районе — 48,2%, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — 41%. Худшие результаты в Кировском и Московском районах — 25,7% соответственно. Самый низкий показатель среди управляющих компаний зафиксирован в Кировском и Московском районах — 2,8%, по ведомственному жилфонду готовность составляет 0%.

Заместитель руководителя исполкома отметил, что техническая готовность объектов должна быть обеспечена к 1 сентября, паспорта готовности домов оформлены к 15 сентября. Паспорт готовности города планируется получить до 15 ноября.

Предыдущий отопительный сезон в Казани начался 7 октября 2024 года и завершился 21 апреля 2025 года.

Анар Зейналов