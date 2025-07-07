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Константин Шагимуратов освобожден от должности главы КСП Башкирии

Решением Курултая Башкирии председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Башкирии Константина Шагимуратова досрочно освободили от должности, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Он ушел с должности по собственному желанию.

Константин Шагимуратов

Константин Шагимуратов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Константин Шагимуратов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Курултае планируют рассмотреть вопрос о назначении нового руководителя КСП во время осенней сессии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Константина Шагимуратова назначили председателем Контрольно-счетной палаты Башкирии в марте 2019 года на пятилетний срок.

Майя Иванова