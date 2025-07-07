Константин Шагимуратов освобожден от должности главы КСП Башкирии

Решением Курултая Башкирии председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Башкирии Константина Шагимуратова досрочно освободили от должности, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Он ушел с должности по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Шагимуратов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Константин Шагимуратов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Курултае планируют рассмотреть вопрос о назначении нового руководителя КСП во время осенней сессии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Константина Шагимуратова назначили председателем Контрольно-счетной палаты Башкирии в марте 2019 года на пятилетний срок.

Майя Иванова