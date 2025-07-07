Четыре контрактника из Башкирии получили выплаты после вмешательства прокуратуры

Проверка прокуратуры Миякинского района выявила, что четверо участников СВО при заключении контрактов о прохождении военной службы в ВС РФ не получили положенные единовременные выплаты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура района внесла представление главе муниципалитета, после чего права контрактников были восстановлены.

Как сообщал «Ъ-Уфа», указом главы Башкирии в республике до 31 июля продлен срок предоставления единовременной выплаты за подписанный с Минобороны России контракт. Размер выплаты составляет 1 млн руб. Ранее она предоставлялась до конца июня.

Майя Иванова