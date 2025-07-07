Главные новости к утру 7 июля

В аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге сняли ограничения на обслуживание авиарейсов. Ограничения действовали более около 8 часов. Аэропорт приостановил работу 6 июля в 17:00 мск.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении поддерживающих политику БРИКС стран будут введены дополнительные торговые пошлины в размере 10%. «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет»,— написал он в соцсети Truth Social.

Первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между «Хамасом» и Израилем в Катаре завершилась безрезультатно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинские источники. Как сообщили собеседники агентства, у израильской делегации не было достаточного мандата для достижения соглашения с «Хамасом».

Операторы связи просят Минцифры ввести госрегулирование цен на размещение волоконно-оптических линий связи на опорах электропередачи. Сейчас между операторами и «Россетями» нет единства в том, как взимать плату за размещения и что считать точкой доступа.

Выкупившая бывшие угольные активы структур Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) и итальянской Coeclerici компания намерена в 2025–2026 году перепродать этот бизнес.

Июнь стал рекордным для текущего года месяцем по объему чистого привлечения средств в розничные паевые инвестиционные фонды. По данным InvestFunds, он составил почти 113 млрд руб., превысив показатель мая на 48%.

В ночь на 7 июля аэропорты Тамбова, Ярославля и Иваново возобновили работу спустя несколько дней введенных ограничений. Ограничения в Тамбове были введены 4 июля в 22:25, в Иваново — 5 июля в 8:50 мск, в Ярославле — 6 июля в 22:16.

Новый собственник небольшого Роял кредит банка решил развивать его на новых территориях на базе уже работающей там родственной страховой компании «Астро-Волга». До сих пор в присоединенных регионах РФ физически присутствовали лишь крупные банки с госучастием. Выход коммерческих игроков сдерживали как санкционные риски, так и необходимость значительных инвестиций в инфраструктуру.

Из-за снижения выдачи ипотеки лидер сегмента Сбербанк вернулся к практике снижения ставки при наличии страхования жизни. При этом банк существенно расширил требования к страховому покрытию. Страховщики, несмотря на возможный существенный рост убыточности, намерены компенсировать потери за счет повышения стоимости страховки, полагают эксперты.

Регуляторы обсуждают с участниками видеоигрового рынка стратегию развития отрасли. В частности, студии и разработчики должны в ближайшее время подготовить свои предложения о целесообразности дистрибуции зарубежных игр только через российских издателей, предложить меры по борьбе с контрафактом игр, а также определить ведомство, которое будет отвечать за развитие индустрии.

Число погибших в результате наводнений в штате Техас в США выросло до 80 человек, сообщает телеканал CNN. В число погибших входят как минимум 28 детей в округе Керр. Наводнение произошло из-за сильных проливных дождей.