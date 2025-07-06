Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жильцов дома в поселке Саратова

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в р.п. Красный Октябрь Саратова с учетом озвученных в обращении доводов. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СК РФ.

Ранее граждане рассказали о продолжающемся нарушении прав жильцов многоквартирного дома в рабочем поселке Красный Октябрь. С их слов, в построенном в 1948 году здании нет фундамента, прогнили и деформировались деревянные конструкции, нарушена целостность кровли, что приводит к затоплению помещений. Также в доме частично обвалились потолочные перекрытия, в неисправном состоянии находятся печное и газовое оборудование, электропроводка. Авторы обращения указали и на несоответствие температурного режима установленным нормативам. Здание признали аварийным в декабре 2024 года, но расселять его собираются не ранее 2027 года. Граждане неоднократно обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

Господин Бастрыкин ранее ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту возбуждали уголовное дело. Через некоторое время и.о. прокурора Гагаринского района Саратова Петр Сорокин отменил постановление о возбуждении дела. Сейчас решение обжалуется следственными органами СКР первому зампрокурора Саратовской области Иосифу Минееву. СУ СКР по Саратовской области по доводам комментария возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Павел Фролов