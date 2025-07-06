Глава СКР хочет знать, почему нарушают права жильцов ветхого дома в Урюпинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов ветхого дома в Урюпинске Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Жительница Волгоградской области ранее рассказала, что многоквартирный дом в Урюпинске построен в 1893 году и находится в непригодном для проживания состоянии. Так, в здании разрушаются фундамент и кровля, в стенах можно наблюдать трещины, в жилых помещениях появилась плесень. Граждане обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по указанному обращению. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить о принятом по итогам проверки решении. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов