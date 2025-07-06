Судье воронежского арбитража Мальцевой грозит дело о получении взятки

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела о взятке в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Согласно повестке, вопрос будет рассматриваться 16 июля.

Госпоже Мальцевой могут вменить получение взятки в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Статьи предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Светлана Мальцева в 2007 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2018-м была назначена судьей арбитража в Воронеже. В 2022 году квалификационная коллегия судей Воронежской области присвоила Светлане Мальцевой четвертый квалификационный класс судьи. В ее служебной характеристике было указано, что она «добросовестна, пунктуальна, требовательна и принципиальна».

Год назад по ходатайству регионального управления СКР воронежский суд заключил под стражу арбитражного управляющего Владимира Коликова. Ему было предъявлено обвинение в даче взятки судье местного арбитража (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Через два месяца он был переведен под домашний арест.

Сергей Толмачев, Воронеж