В порту Усть-Луга произошла утечка аммиака

В морском порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла незначительная утечка жидкого аммиака с танкера Eco Wizard, сообщил Минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал губернатор Ленинградской области Фото: Телеграм-канал губернатор Ленинградской области

Как уточнило ведомство в Telegram-канале, инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ. 23 члена экипажа танкера эвакуированы и находятся в порту. Аварийные службы приступили к ликвидации утечки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что угрозы окружающей среде нет. По его словам, показатели экологической безопасности находятся в пределах допустимой нормы. Он также добавил, что дождливая погода и своевременная установка водяной завесы позволили локализовать аварию.