Экс-начальник ижевского центра грузоперевозок «РЖД» осужден за взяточничество

Верховный суд Удмуртии пересмотрел дело бывшего начальника ижевского центра организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД» Виктора Мальцева, признанного виновным во взяточничестве (ст. 290 УК), и ужесточил наказание фигуранту, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Как писал «Ъ-Удмуртия», Виктор Мальцев был задержан в январе 2022 года. Как установил Верховный суд региона, в 2019-2022 годах фигурант, будучи начальником центра, получил три взятки от своих знакомых за помощь с приисканием и подачей более коммерчески выгодных порожних вагонов Белорусской железной дороги (Беларуской Чыгунки) на станции Красноуфимск и Бисертских завод, которые использовались для погрузки и транспортировки грузов в Азербайджан. Средства перечислялись, считает судебная инстанция, на счета дочери, супруги и матери подсудимого.

Ленинский райсуд Ижевска признал Виктора Мальцева виновным в получении взяток, оштрафовал его на 5 млн руб. и запретил фигуранту на семь лет занимать должности на госслужбе, связанные с управлением. При этом судебная инстанция учла срок содержания подсудимого под стражей и снизила штраф до 3 млн руб. Мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В пользу государства конфискованы автомобиль и снегоход, принадлежащие Виктору Мальцеву, общей стоимостью почти в 2,9 млн руб.

Ленинский райсуд Ижевска исключил из обвинения платежи, которые производили юридические лица замешанных в деле знакомых Виктора Мальцева, по договорным обязательствам на счета супруги фигуранта после регистрации ею ИП. Таким образом суммы взяток уменьшились до 2,1 млн, 150 и 550 тыс. руб.

Этот приговор обжаловали как гособвинитель, указавший на необоснованное уменьшение объема обвинения и чрезмерную мягкость назначенного обвинения, так и сторона защиты, которая ссылалась на невиновность Виктора Мальцева.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Удмуртии заседала 3 июля 2025 года. Высшая судебная инстанция региона пришла к выводу, что уменьшение объема обвинение безосновательно: регистрация ИП супругой Виктора Мальцева лишь придала видимость законных правоотношений, фактические обстоятельства дела при этом не изменились. Общая сумма взяток таким образом составила 4,1 млн руб.

Апелляционная инстанция отменила приговор районного суда и назначила более строгое наказание — девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 7 млн руб. Также Виктору Мальцеву запретили на 10 лет занимать должности на госслужбе. Его взяли под стражу в зале суда. Постановлено конфисковать имущество фигуранта на 4,1 млн руб.