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В Челябинской области СК выясняет обстоятельства гибели подростка на горе Маяк

Управление СК РФ по Челябинской области организовало проверку после гибели 17-летней девушки, упавшей с горы Маяк в Юрюзани. Следователи выясняют причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел вечером 5 июля. По предварительным данным, несовершеннолетняя находилась на обзорной площадке горы Маяк с друзьями. Из-за плохого состояния у нее нарушилась координация, из-за чего она оступилась и упала с высоты более 100 метров. От полученных травм подросток скончалась на месте.

Ольга Воробьева

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