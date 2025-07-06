В Челябинской области СК выясняет обстоятельства гибели подростка на горе Маяк

Управление СК РФ по Челябинской области организовало проверку после гибели 17-летней девушки, упавшей с горы Маяк в Юрюзани. Следователи выясняют причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел вечером 5 июля. По предварительным данным, несовершеннолетняя находилась на обзорной площадке горы Маяк с друзьями. Из-за плохого состояния у нее нарушилась координация, из-за чего она оступилась и упала с высоты более 100 метров. От полученных травм подросток скончалась на месте.

Ольга Воробьева