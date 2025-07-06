Вылета из Нижнего Новгорода ждут 400 пассажиров задержанных рейсов

Аэропорт Нижнего Новгорода открыл регистрацию на рейсы в Санкт-Петербург, Самару и Анталью. Ранее он возобновил работу после 36 часов ограничений на прием и отправку самолетов.

«Смены аэропорта усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания воздушных судов … В настоящее время в пассажирском терминале находится около 400 пассажиров задержанных рейсов»,— сообщила пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода в Telegram-канале.

Ранее Росавиация сообщала, что в терминале аэропорта вылета ждали около 500 человек. 12 рейсов за 5 июля были отменены. 6 июля в 10:21 мск в аэропорту приземлился Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс из Антальи.

За последние сутки в московском Шереметьево отменили и задержали почти 400 рейсов, в петербургском Пулково — более 120. Ограничения на прием и вылет продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.