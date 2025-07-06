В Аргаяшском районе областной Сабантуй посетили около 50 тыс. человек

В деревне Норкино Аргаяшского района Челябинской области 5 июля прошло празднование регионального Сабантуя. Его посетили порядка 50 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

На площадке праздника организовали более 20 юрт, тютнярские и чувашские подворья, ярмарку и мастер-классы, а также провели традиционные скачки. На сцене мероприятия выступили ансамбль Файзи Гаскарова из Республики Башкортостан, государственный ансамбль песни и танцы «Агидель» из Республики Татарстан, а также народные музыкальные коллективы.

В 2024 году областной Сабантуй посетили более 35 тыс. человек.

Ольга Воробьева