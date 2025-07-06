СК возбудил дело после гибели шестилетней девочки в реке в Пензенской области

Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки в реке (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Трагедия произошла вечером накануне, 5 июля, в Сердобске. Шестилетняя девочка и другие дети находились на пешеходном мостике через реку Сердоба. В какой-то момент она упала в воду и утонула.

На место прибыли спасатели, которые извлекли тело девочки из воды. Следователи изучили место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Павел Фролов