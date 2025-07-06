Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова медалью «Золотая звезда»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении замглавкома ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая звезда» посмертно. Это вторая «Золотая звезда» господина Гудкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гудков

Фото: Минобороны РФ Михаил Гудков

Фото: Минобороны РФ

Указ опубликован на портале правовых актов. В нем сказано, что генерал-майор удостоен медали за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Первую «Золотую звезду» Михаил Гудков получил в октябре 2023 года.

Отдельным указом президент также присвоил 155 отдельной гвардейской морской пехоты почетное наименование «имени дважды Героя РФ генерала-майора М.Е. Гудкова».

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб 2 июля. По словам источника «Ъ», генерал-майор погиб в результате огневого налета по командному пункту в Курской области во время построения личного состава.

Подробнее — в материале «Ъ» «Замглавкома погиб как морпех».