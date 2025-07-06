В Новочеркасске грузовик насмерть сбил 74-летнюю пенсионерку

В субботу в Новочеркасске грузовик сбил 74-летнюю пенсионерку насмерть. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла около 16:10 в районе по ул. Макаренко, 78 «а». 30-летний водитель грузовика Man сбил 74-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось, от полученных травм она скончалась.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.

Мария Иванова