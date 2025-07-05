В Новороссийске объявили об угрозе применения безэкипажных катеров

В Новороссийске сообщили об угрозе применения безэкипажных катеров, жителям и гостям города-героя рекомендуют не находиться на открытом пространстве около моря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Жителям рекомендуют не подходить к окнам, укрыться в комнате со сплошными стенами и сохранять спокойствие. Сигнал об угрозе применения безэкипажных катеров отменят сразу, как обстановка станет безопасной.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104FM), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов)»,— подчеркнул господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на побережье Новороссийска не планируется установка дополнительных защитных сооружений для укрытия отдыхающих в случае тревоги.