В Челябинской области прокурора Аргаяшского района подозревают в коррупции

Силовики в Челябинской области задержали прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева по подозрению в получении взятки на сумму 5 млн руб. Сегодня Центральный районный суд заключил его под стражу на два месяца. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, прокурор за деньги обещал решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении государственного оборонного заказа. Однако он обещанного не выполнил, присвоив деньги, сообщает источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество)

Ольга Воробьева