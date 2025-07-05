Главные новости за 5 июля. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 4 на 5 июля в Чертковском районе региона силы противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Сегодня в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение. с 15-17 часов и до конца суток, а также ночью, днем и вечером 6 июля местами по региону ожидаются ливни, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с.

В Таганроге завершены работы по восстановлению окон в многоквартирном доме, поврежденных в результате беспилотной атаки вечером 24 июня. Повреждения остекления получили 10 квартир.

На складе безалкогольных напитков в Аксайском районе сотрудники МЧС потушили пожар на площади 100 квадратных метров. На месте происшествия работали 40 специалистов, которые прибыли на 11 машинах.

В Ростове-на-Дону несовершеннолетняя местная жительница предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков. В феврале 2025 года она нашла в мессенджере контакты лица, занимающегося распространением запрещенных средств. Получив от него координаты местонахождения наркотиков, фигурантка попыталась организовать незаконный сбыт с помощью так называемых «закладок».

В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель и двое несовершеннолетних пассажиров. Еще один подросток был госпитализирован с места аварии и скончался в больнице от полученных травм.