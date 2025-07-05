В Екатеринбурге спортсмены-экстремалы боролись за Кубок RCC Extreme

Экстремальные соревнования прошли в рамках открытого Кубка RCC Extreme в Екатеринбурге в скейт-парке у КРК «Уралец». Спортсмены разных возрастов могли продемонстрировать свои возможности по шести дисциплинам: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк, МТВ и скейтборд стрит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Биц Фото: Виктория Биц

Соревнования проходили на двух площадках: street-зоне, которая имитирует городскую среду и Air-зоне, где трюки выполняются в воздушном пространстве.

Участников разделили на три возрастные категории: детскую, юношескую и взрослую. Соревнования были торжественно открыты, когда на главной сцене спортсмены из младшей возрастной группы выстроились в ряд. Ведущий отметил, что в списках участников были спортсмены из Каира, что придает соревнованиям международный характер. При определении победителя судьи учитывали количество и качество трюков, выполненных участниками за минуту.

Для развлечения гостей были организованы развлекательные зоны с мастер-классами, конкурсами и квестами.

Профессиональный скейт-парк RCC Extreme площадью 1,5 тыс. кв. м был построен у КРК «Уралец» в 2022 году Русской медной компанией (РМК). Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих — спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом гоночном оборудовании. Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона.

Виктория Биц