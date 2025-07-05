На реконструкцию развязки в Лаишевском районе Татарстана выделили 1,3 млрд руб
На реконструкцию транспортной развязки на дороге Р-239 в Лаишевском районе Татарстана выделили более 1,3 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
На реконструкцию развязки в Лаишевском районе Татарстана выделили 1,3 млрд руб
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ремонтный участок протяженностью 1,911 км должен быть завершен до 20 ноября 2026 года. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Татарстана, а заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главтатдортранс».
Автодорога Р-239 соединяет Казань, Чистополь, Альметьевск, Бугульму, Бавлы, Оренбург, Соль-Илецк и Акбулак.