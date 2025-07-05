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На реконструкцию развязки в Лаишевском районе Татарстана выделили 1,3 млрд руб

На реконструкцию транспортной развязки на дороге Р-239 в Лаишевском районе Татарстана выделили более 1,3 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На реконструкцию развязки в Лаишевском районе Татарстана выделили 1,3 млрд руб

На реконструкцию развязки в Лаишевском районе Татарстана выделили 1,3 млрд руб

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На реконструкцию развязки в Лаишевском районе Татарстана выделили 1,3 млрд руб

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонтный участок протяженностью 1,911 км должен быть завершен до 20 ноября 2026 года. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Татарстана, а заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главтатдортранс».

Автодорога Р-239 соединяет Казань, Чистополь, Альметьевск, Бугульму, Бавлы, Оренбург, Соль-Илецк и Акбулак.

Влас Северин