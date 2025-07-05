Работы по программе «Наш двор» на территории Татарстана выполнены на 53%. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщила директор фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 53%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 53%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дорожные работы выполнены на 63%, полностью завершены в Арском и Заинском районах, продолжаются в 260 дворах 14 муниципальных образований, а в 246 дворах они уже завершены. Установка наружного освещения завершена в 300 дворах, что составляет 62% от плана. Работы ведутся в 12 муниципальных образованиях и 213 дворах. В Агрызском, Арском, Заинском и Мамадышском районах работы по освещению завершены.

В дворах, где завершены дорожные работы, продолжается монтаж оборудования, выполнено 33% работ. Работы завершены в 129 дворах, включая Арский и Заинский районы. В 168 дворах монтаж продолжается. Начался процесс приемки завершенных объектов: первые 5 дворов приняты в Советском районе Казани, а 4 двора — в Нижнекамском районе.

Влас Северин