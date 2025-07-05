В Саратовской области появился новый прокурор

На должность Саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова от 3 июля 2025 года назначен советник юстиции Максим Пастушин. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Максим Пастушин родился в 1987 году, у него есть высшее юридическое образование. К службе в органах прокуратуры Саратовской области он приступил в мае 2010 года. Максим Пастушин работал помощником Петровского межрайонного прокурора, помощником прокурора Кировского района Саратова, зампрокурора ЗАТО г. Шиханы. Также он занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области. С октября 2022 года Максим Пастушин замещал должность прокурора Воскресенского района.

Напомним, прокурором Татищевского района Саратовской области стал Дмитрий Ковылин. Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил его на эту должность приказом от 3 июля 2025 года.

Павел Фролов