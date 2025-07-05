Волгоградца будут судить за изготовление патронов для ружья из найденного пороха

Суровикинский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ) в отношении 40-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, в прошлом году фигурант обнаружил на берегу реки свыше 400 г охотничьего пороха марки «Сокол», который в дальнейшем незаконно хранил по месту своего жительства. При помощи находки мужчина изготовил 10 патронов для гладкоствольного оружия 16 калибра. Часть боеприпасов он использовал для стрельбы из охотничьего ружья.

Фигурант полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Павел Фролов