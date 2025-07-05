В Цимлянском районе Дона потушили лесной пожар на площади 4,5 гектара
В Цимлянском районе специалисты ликвидировали лесной пожар, охвативший площадь 4,5 га. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, лесная подстилка вспыхнула в Романовском лесничестве вчера, 4 июля, в 16:40. Для борьбы с огнем привлекались 59 сотрудников МЧС России, а также специалисты лесного хозяйства и добровольцы, были задействованы 20 единиц техники.
Сегодня, 5 июня, стало известно, что пожар удалось полностью ликвидировать. Дознаватели МЧС России изучают все обстоятельства происшествия, чтобы установить причину возгорания.