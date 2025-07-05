Следствие начало проверку по факту обнаружения тела пензенца в водоеме

Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы приступил к проверке по факту обнаружения тела мужчины в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, тело 34-летнего жителя Пензенского района нашли днем накануне, 4 июля, в Русеевском карьере. На теле не выявили телесных повреждений.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов