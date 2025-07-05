В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 5 июля, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня с 15-17 часов и до конца суток, а также ночью, днем и вечером 6 июля, местами по Ростовской области ожидаются: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники регионального управления МЧС России призвали дончан быть внимательными и осторожными, а при необходимости обращаться по телефону в службу спасения.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сегодня, в первую субботу июля, в ряде районов Дона пройдут дожди с грозами.

Ефим Мартов