Госдума может разрешить россиянам чаще переприкрепляться к поликлинике

Госдума разработала законопроект, сокращающий срок для нового прикрепления к поликлинике с года до трех месяцев. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Ситуации бывают разные — написал он в Telegram-канале. — Смена места жительства... дефицит необходимых специалистов в конкретной клинике».

По словам господина Нилова, тему более гибкой системы прикрепления к поликлинике регулярно поднимали сами граждане. Документ скоро будет внесен в Госдуму на рассмотрение.

В 2022 году Минцифры совместно с Минздравом запустило сервис онлайн-прикрепления к поликлинике через «Госуслуги». Это доступно для жителей 29 регионов.