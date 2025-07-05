Пензенец пойдет под суд за смерть человека в результате удара о каменную плитку

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении 23-летнего жителя Пензенского района. Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по региону.

Согласно релизу, ночью 14 июля прошлого года между фигурантом и потерпевшим произошел конфликт из-за девушки. Рядом с одним из заведений в Железнодорожном районе Пензы мужчина ударил потерпевшего рукой по лицу, после чего тот упал и ударился головой о каменную плитку. Спустя несколько дней 39-летний мужчина умер в больнице.

Следствие завершило расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов