Хинштейна единогласно выдвинули кандидатом в губернаторы Курской области

«Единая Россия» поддержала врио главы Курской области Александра Хинштейна в качестве кандидата на пост губернатора. Чиновник поблагодарил коллег из регионального отделения партии и пообещал оправдать оказанное доверие. По словам господина Хинштейна, президиум курского политсовета «ЕР» единогласно поддержал его кандидатуру для выдвижения на выборах.

В своем Telegram-канале врио губернатора отметил, что «Курская область сегодня переживает непростые времена», поэтому «избирательная кампания должна строиться не с точки зрения агитации, а чтобы понять, какие самые острые проблемы волнуют людей». А выборы, по его мнению, «должны стать точкой сбора наказов и проблем людей, которые нам предстоит решать — всем вместе».

«Власть должна работать открыто и честно, быть доступной и близкой людям», — добавил господин Хинштейн.

Александр Хинштейн был назначен врио главы области 5 декабря 2024 года. Экс-депутат Госдумы сменил на этом посту Алексея Смирнова. Бывший губернатор в настоящее время находится под арестом по обвинению в мошенничестве.