Челябинское УФСБ отобрало 20 срочников для войсковой части Кремля
Управление ФСБ РФ по Челябинской области провело отбор срочников из региона, которые дополнят ряды Президентского полка. Всего 20 человек рекомендованы для службы в войсковой части Кремля, сообщает пресс-служба УФСБ.
Челябинские срочники прошли через первый этап отбора. ФСБ проверила их родословную, физическую выносливость, морально-психологическую подготовку, медицинские показатели. В дальнейшем призывников ждут собеседования и тестирования, которые покажут их умение сохранять спокойствие и правильно реагировать в стрессовых, экстремальных ситуациях.