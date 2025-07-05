В Энгельсе после атаки БПЛА повреждены 25 квартир и автомобили

В Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили более 25 квартир и свыше 10 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, специалисты продолжают оценивать ущерб, гражданам, чьи квартиры и машины пострадали, окажут помощь. На эти цели деньги направят из резервного фонда области. Господин Бусаргин отметил, что специалисты устранят повреждения в квартирах в ближайшее время.

Для пострадавших жителей Энгельса организована горячая линия. Глава Энгельсского района Максим Леонов подчеркнул, что обращения принимаются по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.

Саратовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на сегодня, 5 июля. Повреждения получили жилые дома в Энгельсе и Саратове. По данным Минобороны РФ, над регионом перехватили девять БПЛА.

Павел Фролов