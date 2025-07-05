РБК: олимпийская чемпионка Ламонова может стать сенатором от Курской области

В Курской и Тамбовской областях после губернаторских выборов в сентябре сменятся сенаторы, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, представителем Курской области в Совфеде может стать олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире Евгения Ламонова.

Она может сменить Алексея Кондратьева, который стал сенатором от региона в 2024 году, после избрания на пост губернатора Алексея Смирнова. Собеседники издания говорят, что господин Кондратьев, возможно, будет представлять в Совфеде Тамбовскую область, сенатором от которой он уже был в 2015–2020 годы. В этом случае он заменит Михаила Белоусова, который с 2021 года представляет исполнительную власть региона в верхней палате парламента.

По закону губернаторы должны подать списки из троих кандидатов в Совфед: от Тамбовской области — в срок с 7 по 10 июля, от Курской — с 21 по 31 июля.

Евгения Ламонова родилась в 1983 году в Курчатове, окончила Курский государственный технический университет. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году взяла золото в командном зачете по фехтованию на рапирах. С 2016 года занимает пост депутата Курской областной думы, в 2019 году возглавила комитет по физической культуре и спорту.