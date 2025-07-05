На складе в Аксайском районе потушили пожар на площади 100 квадратных метров

В Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание на складе безалкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

По оперативным данным, ЧП произошло 5 июля в 3:46. Загорелось складское помещение, расположенное в поселке Опытном на ул. Промышленной. Пламя охватило 100 кв. м.

«Прибывшие пожарно-спасательные расчеты МЧС вынесли из горящего помещения шесть газовых баллонов, предотвратив взрыв и распространение огня на все здание», — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, на месте происшествия работали 40 сотрудников МЧС России, которые прибыли на 11 спецмашинах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за минувшие сутки спасатели погасили в регионе шесть техногенных пожаров.

Владимир Андреев