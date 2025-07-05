Экс-владельцы «Арианта» проиграли суд с органами власти регионов и Росимуществом

Арбитражный суд Челябинской области отказался удовлетворить заявление ООО «Группа компаний “Ариант”» к региональному министерству имущества, комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса, министерству по управлению госимуществом Свердловской области, а также к Росимуществу. Истец требовал взыскать с ответчиков 1 млн руб. убытков, причиненных незаконными действиями. Решение принято 4 июля. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано в суд в начале ноября 2024 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», группа компаний «Ариант» основывала противоправность действий органов власти на вступивших в законную силу решениях арбитражных судов Свердловской и Челябинской областей. В феврале и апреле 2024 года соответственно они удовлетворили иски Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в собственность государства металлургических предприятий промышленной группы ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы») и четырех агропредприятий (ООО «Агрофирма "Ариант"», «ЦПИ — Ариант», «Кубань-Вино» и «Агрофирма "Южная"»). Последние изъяли в счет взыскания 105 млрд руб. с экс-владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова и их семей. Ранее «Ариант» и ЧЭМК входили в один холдинг — Урало-Сибирскую металлургическую компанию.

Ольга Воробьева