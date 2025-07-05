Мать задержанного в Баку россиянина рассказала об условиях его содержания

Мать россиянина Сергея Софронова, задержанного и отправленного под арест в Баку, рассказала об условиях содержания ее сына. Она узнала подробности от сотрудников посольства РФ в Азербайджане, которые посетили задержанных.

Со слов женщины, россияне размещены в двухместных камерах — «условия хорошие, питание отличное». «Вы видели фото и видео — в каком ребята состоянии. Сейчас это все позади. Отношение — показательно нейтральное... Только наши, чужих нет»,— написала Мария Софронова на странице во «ВКонтакте» (цитата по ТАСС).

Она отвергла все обвинения в адрес своего сына. По ее словам, он вечером после работы пошел в магазин, но «оказался в самое ненужное время в самом ненужном месте».

1 июля в Азербайджане задержали семь сотрудников «Sputnik-Азербайджан», в том числе главреда и шеф-редактора. СМИ писали, что в числе задержанных также был 23-летний Сергей Софронов. В зал суда, где им избрали меру пресечения, мужчин доставили со следами побоев на лицах. Задержания провели после того, как в Екатеринбурге арестовали восьмерых представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в участии в ОПГ. Двое из них умерли. Следственная экспертиза в Азербайджане выявила, что они погибли из-за множественных травм.

Подробности — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные».