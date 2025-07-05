Донские спасатели ликвидировали за сутки шесть техногенных пожаров

За сутки 4 июля пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали шесть техногенных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Кроме того, за минувшие 24 часа донские спасатели участвовали в ликвидации шести загораний сухой растительности и последствий шести ДТП.

Всего на места происшествий выезжали 188 специалистов и 47 единиц спецтехники.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что днем 4 июля в столице Дона загорелся заброшенный частный дом. Площадь возгорания составила 160 кв. м. В тушении огня участвовали 52 сотрудника МЧС и 16 машин.

Владимир Андреев