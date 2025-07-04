Азамат Тлишев покинул пост директора департамента строительства мэрии Сочи

Азамат Тлишев оставил должность директора департамента строительства администрации Сочи. Информация о нем пропала с сайта мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В пресс-службе администрации курорта не смогли оперативно сообщить о причинах ухода господина Тлишева.

Исполняющим обязанности директора департамента строительства на сайте мэрии указан Леван Циколия.

Азамат Тлишев родился 18 июля 1981 года в Республике Адыгея. В 2003 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Затем до 2017 года работал на различных должностях в организациях строительной отрасли. После этого на протяжении шести лет замещал разные должности муниципальной службы в департаменте строительства администрации Краснодара.

В сентябре 2023 года Азамат Тлишев пришел в мэрию Сочи, став заместителем директора департамента строительства. В ноябре того же года он возглавил этот департамент.

«Ъ-Сочи» писал, что Николай Семенцов оставил должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. В пресс-службе мэрии рассказали, что он покинул пост по собственному желанию в связи с изменением места работы.

Андрей Куценко