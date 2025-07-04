На Урале дорожный мастер предстанет перед судом за сход пяти грузовых вагонов

Серовский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника железнодорожного транспорта, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем сход 5 вагонов (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

По версии следствия, дорожный мастер Верхнекондинской дистанции пути не обеспечил надлежащее содержание железнодорожных путей на перегоне станции Ивдель 2 — станции Полуночное в Ивдельском районе Свердловской области. Не были приняты меры к устранению выявленных ранее замечаний и ограничению установленных скоростей поездов.

В результате нарушений в мае 2024 года на данном участке сошли пяти грузовых вагонов. Стоимость ремонта подвижного состава и поврежденной инфраструктуры составила более 5 млн руб.

Уголовное дело направлено в Ивдельский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Полина Щуцкая