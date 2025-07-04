В Усть-Донецком порту выявлены нарушения в перевалке серы

Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили нарушения в перевалке серы на территории АО «Усть-Донецкий порт». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора Фото: пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора

О незаконной перевалке серы в порту в прокуратуру заявили местные жители. Во время выездной проверки был выявлен ряд нарушений, в том числе в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Виновные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.2 «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», ч. 4 ст. 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов» и ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ «Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод».

Наталья Белоштейн