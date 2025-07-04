Главные новости за 4 июля. Новороссийск

Акционеры ПАО «Новороссийский морской торговый порт» утвердил выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9573 руб. на акцию. Общий объем выплат акционерам составит около 18 млрд руб.

Новороссийск включили в список самых недооцененных курортных городов страны. В отличие от популярных черноморских курортов, таких как Сочи, Анапа и Геленджик, где цены на недвижимость значительно выше из-за насыщенного рынка, Новороссийск предлагает более выгодные условия для покупки жилья как для проживания, так и для инвестиций.

В 2025 году расходная часть бюджета Новороссийска выросла на 419 млн рублей, достигнув 25 млрд 639 млн рублей, что на 60% больше показателей предыдущего года (16 млрд руб.). Профицит бюджета на начало года составил 1,7 млрд руб.

Анапа занимает второе место среди самых затратных для туристов российских курортов, ежедневные карманные расходы отдыхающих в черноморском городе-курорте составляют в среднем 2 197 руб. на человека.

За первые три месяца 2025 года в Новороссийске зафиксировано 262 аварийных отключения электроэнергии, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (285 случаев), а общее количество отключений снизилось на 28%.

Семеро выпускников из Пшады и Архипо-Осиповки попали в пробку на трассе М-4 «Дон» из-за аварии с фурой, перевозившей трубы, и рисковали опоздать на пересдачу ЕГЭ. После сообщений о происшествии полиция оперативно нашла школьников и пересадила их в патрульные автомобили с мигалками, чтобы вовремя доставить в пункт сдачи экзамена.

Черное море у берегов Геленджика прогрелось до +21 градуса.