Главные новости за 4 июля. Сочи

Нидерланды аннулировали гражданство Андрея Гейма — лауреата Нобелевской премии по физике 2010 года, уроженца Сочи,— на фоне его перехода в гражданство Великобритании. О факте лишения сообщил сам ученый в интервью изданию The New York Times, уточнив, что был официально уведомлен о необходимости сдать нидерландский паспорт в посольство в Лондоне.

Восьмое по счету заседание стратегического диалога между Российской Федерацией и Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) состоится 11 сентября в Сочи.

Сочи вошел в список российских курортов с наибольшими карманными расходами у туристов — среднесуточные траты отдыхающих здесь составляют 2,5 тыс. руб. на человека. При этом средняя продолжительность летнего отпуска на курорте составляет 11 дней.

Аграрии Сочи собрали более 83 тонн зеленого чайного листа с начала 2025 года. В городе промышленным чаеводством занимаются шесть организаций и несколько субъектов малого предпринимательства.

Олимпийский чемпион Александр Третьяков, завоевавший золото на Играх в Сочи в 2014 году, не вошел в состав национальной сборной по скелетону на сезон 2025/26. По словам спортсмена, решение связано с изменением критериев отбора, которые были утверждены вне рамок федерации.

Суд оштрафовал 40-летнюю жительницу Сочи за публичные экстремистские высказывания. Сочинка произносила запрещенные лозунги в общественном месте.