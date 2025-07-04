Конфискация имущества экс-мэра Бугульмы и временное закрытие парка «Елмай» в Казани

Высокогорский районный суд Татарстана частично удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к экс-главе Бугульмы Линару Закирову и обратил в доход государства три квартиры в Казани, Москве и Сочи, дом в Сочи и автомобиль Porsche Cayenne. Дом на имя брата и квартиру на имя матери экс-главы суд оставил владельцам. Прокуратура требовала изъять активы на сумму до 121 млн руб.

Прокуратура Вахитовского района Казани просит суд приостановить работу детского парка «Елмай» из-за ненадлежащего состояния оборудования. В ходе проверок выяснилось, что парк не имеет установленного владельца, поэтому прокуратура требует передать его на баланс исполкома Казани. Парк открыли в августе 2024 года как самое крупное открытое пространство для детей в городе.

На бывшего работника Казанского авиационного завода возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны». По данным УФСБ по Татарстану, мужчина нарушил режим секретности, когда пересек государственную границу и выехал в Казахстан, имея допуск к информации, составляющей гостайну. Должность экс-сотрудника не раскрывается, следственные действия продолжаются.

Дефицит бюджета Казани за первое полугодие 2025 года может составить почти 6 млрд руб. при доходах 28,7 млрд руб. и расходах 34,7 млрд руб. Основными источниками доходов стали налог на прибыль и НДФЛ (по 6,9 млрд руб. каждый), а также безвозмездные поступления от других бюджетов (13,2 млрд руб.). Больше всего средств направлено на образование — 23,7 млрд руб., на общегосударственные вопросы — 3,2 млрд руб. и на национальную экономику — 2,7 млрд руб.

В Тукаевском районе Татарстана планируют построить промышленный парк «Тукай» до конца 2025 года с инвестициями 1 млрд руб. Промпарк на 42 га будет рассчитан на 10 резидентов с общей площадью застройки 250 тыс. квадратных метров. На объекте разместят крупные производства пятого класса опасности, складские помещения и транспортную инфраструктуру.

ПАО «КамАЗ» выплатило владельцам облигаций серии БО-П14 купонный доход 195,3 млн руб. за период с 4 июня по 4 июля 2025 года. Размер выплаты составил 19,53 руб. на одну облигацию при общем количестве 10 млн штук. Ранее акционеры компании отказались от выплаты дивидендов за 2024 год на фоне убытка 3,3 млрд руб. по РСБУ против прибыли 11,8 млрд руб. годом ранее.

На выборы раиса Татарстана выдвинулись четыре кандидата: действующий глава республики Рустам Минниханов от «Единой России», руководитель фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов, глава регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов и председатель татарстанского отделения «Российской партии пенсионеров» Виталий Смирнов. Для участия в выборах каждый кандидат должен собрать поддержку не менее 384 депутатов муниципальных образований минимум в 34 муниципалитетах. Выборы пройдут 14 сентября 2025 года.

Из Чистополя планируют запустить межрегиональный речной маршрут до Сарапула в Удмуртии. В городе строится пассажирская пристань стоимостью 419,5 млн руб. с павильоном на 100 человек площадью 596 квадратных метров. С начала навигации 25 апреля 2025 года к пристани причалили 28 судов с 4,3 тыс. пассажиров.

Анар Зейналов