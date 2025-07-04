В аэропорту Казани задержаны 16 рейсов, из них шесть рейсов на вылет и девять на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задержано 16 рейсов на прилет и вылет

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержано 16 рейсов на прилет и вылет

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди задержанных рейсов на вылет — самолеты в Санкт-Петербург, Москву, Сочи и Саранск. Рейс «Северного Ветра» в Санкт-Петербург перенесен с 18:15 на 23:15, рейс «Победы» в Москву — с 21:50 на 00:50 следующего дня.

На прилет задерживаются самолеты из Самары, Норильска, Перми, Сочи, Калининграда, Тюмени, Саранска, Москвы и Минеральных Вод. Так, рейс из Минеральных Вод перенесен с 23:25 на 10:50 следующего дня.

Утром 4 июля в 6:51 мск в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности. Временно закрывались аэропорты Казани и Нижнекамска по плану «Ковер». В Альметьевском районе была объявлена угроза атаки БПЛА: звучали сирены и открывались укрытия для жителей. В республике режим был отменен в 13:33 мск.

Анар Зейналов