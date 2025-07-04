В Екатеринбурге избрана мера пресечения второму адвокату по факту мошенничества

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября в отношении бывшего начальника отдела процессуального контроля четвертого СУ ГСУ СКР Андрея Жукова, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в Екатеринбурге вместе с адвокатом Владимиром Певчевым, который ранее защищал экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, был задержан Андрей Жуков, который получил статус адвоката около месяца назад. По данным источника «Ъ-Урал», сообщников обвиняют в том, что они за сумму около 3 млн руб. обещали смягчить последствия уголовного дела, возбужденного в отношении группы предпринимателей, которые занимались незаконным возмещением НДС из федерального бюджета.

Андрей Жуков является вторым адвокатом, арестованным по данному делу. Кроме того, в понедельник, 4 июля, адвокату Владимиру Певчеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом на определенные действия сроком до 1 сентября.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по уголовному делу в отношении Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток на 217 млн руб. и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он «крышевал» группу предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета, куда в том числе входили Максим Пузанков и Анастасия Чернецкая. Андрей Дьяков признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания, в том числе на подельника — бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова.

Полина Щуцкая