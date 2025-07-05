В Елабужском районе отремонтируют дороги на 124 млн рублей
В Елабуге и Елабужском районе планируют капитальный ремонт дорог общей стоимостью 124 млн руб. Конкурс на выполнение работ размещен на сайте госзакупок.
В Елабужском районе отремонтируют дороги на 124 млн рублей
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно технической документации, планируется выполнить капитальный ремонт 29 участков общей протяженностью 6,5 км. По проекту предусматривается благоустройство на 5 участках.
Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Работы планируются за счет средств организации.
Завершение ремонтных работ запланировано до конца 2025 года.