В Елабуге и Елабужском районе планируют капитальный ремонт дорог общей стоимостью 124 млн руб. Конкурс на выполнение работ размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Елабужском районе отремонтируют дороги на 124 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Елабужском районе отремонтируют дороги на 124 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно технической документации, планируется выполнить капитальный ремонт 29 участков общей протяженностью 6,5 км. По проекту предусматривается благоустройство на 5 участках.

Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Работы планируются за счет средств организации.

Завершение ремонтных работ запланировано до конца 2025 года.

Виктория Паль