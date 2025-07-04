На Ставрополье прокуратура проверит обстоятельства столкновения поезда и грузовика

Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения пассажирского поезда «Имеретинский Курорт — Орск» и грузовика, дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ДТП произошло 4 июля между станциями Стодеревская и Ищерская Северо-Кавказской железной дороги. «Во время происшествия произошел сход локомотива одной колесной парой. Для устранения последствий на место направлен восстановительный поезд», — говорится в сообщении ведомства.

Причины произошедшего устанавливают следователи. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наталья Белоштейн