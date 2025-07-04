Житель Волжска приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство матери жены и причинение тяжкого вреда здоровью супруге. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл мужчина получил 12 лет за убийство тещи и нападение на жену

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Марий Эл мужчина получил 12 лет за убийство тещи и нападение на жену

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, 23 января 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой на бытовой почве. Он нанес супруге два удара ножом в область груди и плеча. Женщина смогла покинуть квартиру и обратиться за помощью к соседям. После этого мужчина нанес три удара ножом в грудную клетку тещи, от которых она скончалась на месте. Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии из-за заболевания и не могла оказать сопротивление, о чем осужденный знал.

Приговор суда предусматривает отбывание наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Решение суда в законную силу не вступило.

Анар Зейналов