В Пензе гендиректор фирмы пойдет под суд за сокрытие от налогообложения 4,6 млн

Ленинский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело о сокрытии от налогообложения 4,6 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) в отношении 36-летнего гендиректора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Согласно релизу, в третьем квартале позапрошлого года фигурант в целях сокрытия имущества возглавляемой им организации от налогообложения продал три принадлежащих компании автомобиля общей стоимостью 4,6 млн руб. При этом он знал, что у его фирмы имеется задолженность по уплате налогов в размере более 29 млн руб.

Полученными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов