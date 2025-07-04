«Башцементстрой» получит участок в Миловке для строительства бетонного завода

Компании ООО «Башцементстрой» предоставят в аренду без торгов участок площадью 2,3 га в Миловском сельсовете Уфимского района. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики. Участок с видом разрешенного использования «строительная промышленность» предоставляется для возведения растворо-бетонного узла и производственного комплекса по производству бетона, пластификаторов для бетона и раствора. Документом администрации Уфимского района рекомендуется заключить договор аренды с компанией.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале этого года проект строительства бетонного завода представил заместитель директора ООО «Башцементстрой» Рафиль Файзуллин на «инвестиционном часе» в правительстве республики. Планируемый объем инвестиций в проект составляет 110 млн руб. На новом производстве создадут 15 рабочих мест. Компания намерена запустить завод в 2029 году. Проект признан приоритетным.

ООО «Башцементстрой», по данным Rusprofile, зарегистрировано в 2007 году в селе Миловке Уфимского района. Владельцем компании является Лира Насырова. В 2024 году чистая прибыль компании «Башцементстроя» составила 1,3 млн руб. при выручке 20,3 млн руб.

Майя Иванова